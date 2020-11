Pronostic Athletic Bilbao Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Des buts de chaque côté entre l'Athletic Bilbao et le Betis Séville

En clôture de la 10journée de Liga, l'Athletic Bilbao accueille le Betis Séville à San Mames. Les Basques occupaient à l'orée de cette journée la 14place du championnat, avec 2 points d'avance sur le premier non relégable. Bilbao avait mal lancé cette nouvelle saison avec 3 défaites lors des 4 premières journées. Les protégés de Garitano se sont repris lors des dernières rencontres en disposant notamment de Levante (2-0) et du FC Séville (2-1) à domicile. Lors de la dernière journée, les Basques se sont inclinés sur la pelouse de Valladolid (2-1). Dans cette équipe, on retrouve les excellents Williams, Muniain, Garcia, Berchiche ou Martinez. Le portier de l'Athletic, Unai Simon vient de fêter ses deux premières titularisations avec la Roja dans des rencontres officielles. En face, le Betis Séville pointait à l'orée de cette journée à la 7place avec 12 points. Le club andalou compte 2 points de retard sur Grenade, 5. A l'instar de l'Athletic Bilbao, le Betis se montre irrégulier depuis le départ de cette saison, mais a décroché une victoire supplémentaire par rapport aux Basques. En effet, les hommes de Pelligrini se sont imposés face à Alaves, Valladolid, Valence et Elche. Lors de la dernière journée, les Sévillans se sont lourdement inclinés au Camp Nou face au FC Barcelone (5-2). Lors de ce revers, l'important défenseur central Aïssa Mandi (bien connu en L1) a été expulsé et sera absent au Pays Basque, un cous dur pour la défense andalouse. Blessé en sélection, Canales devrait également être indisponible. Comme lors des deux derniers matchs respectifs de Bilbao et du Betis, cette rencontre entre deux formations en quête de régularité pourrait nous offrir une opposition ouverte avec des buts de chaque côté.