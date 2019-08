Pronostic Athletic Bilbao Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Barcelone va chercher une victoire à Bilbao !

La Liga repart pour une nouvelle saison, et nous offre une affiche entre Bilbao et le champion en titre le FC Barcelone dès le vendredi. Le club basque a connu 6 premiers mois compliqués la saison passée avant de finir en trombe et d'accrocher une belle 8place (cependant insuffisante pour jouer l'Europe). Lors de l'intersaison, le club a su conserver des joueurs majeurs, comme Inaki Williams qui était notamment courtisé Outre-Manche. En revanche, l'Athletic Bilbao a connu une préparation délicate, rencontrant des difficultés face à des clubs moins huppés. Si Bilbao s'est montré discret sur le marché des transferts, le Barca a recruté du lourd avec le milieu néerlandais Frenkie De Jong, maître à jouer de l'Ajax la saison passée, et avec notre Antoine Griezmann national. Le champion du monde français viendra sans doute apporter son efficacité et son activité sur le front de l'attaque barcelonaise. La Liga est évidemment l'une des priorités du club, qui a quasiment la main mise sur le championnat national. Le FC Barcelone a fini sa préparation par 4 victoires, dont la dernière largement acquise face au Napoli (4-0). Pour cette première affiche, nous voyons le Barca qui s'est bien renforcé s'imposer à Bilbao.