Pronostic Athletic Bilbao Barcelone : Analyse, cotes et pronostic du match de Coupe du Roi

Barcelone confirme son retour face à l’Athletic Bilbao

Comme la saison dernière, l’Athletic Bilbao s’est montré très intéressant lors de la Supercoupe d’Espagne. En effet, le club basque, qui avait remporté le titre l’an passé, a livré de très belles prestations à Riyadh. En demi-finale, les hommes de Marcelino sont parvenus à renverser l’Atletico Madrid qui avait ouvert le score de manière heureuse avec un ballon sur le poteau qui avait rebondi sur le dos du portier Simon. L’entrée en jeu de Nico Williams, petit frère d’Inaki, a mis un coup de fouet à l’Athletic. En 5 minutes, les Basques ont inscrit deux buts qui leur ont offert une place en finale, dont un par l’inévitable Nico Williams. Face au Real Madrid, les Basques n’ont pas démérité et auraient peut-être dû bénéficier d’un penalty en début de rencontre sur une main d’Alaba. Ensuite, le Real a fait parler le métier avec ses hommes forts que sont Luka Modric et Karim Benzema. En toute fin de rencontre, Raul Garcia aurait pu relancer le suspense mais a vu son penalty être arrêté par Thibaut Courtois. Bilbao est une équipe de coupe et l’a démontré en atteignant la finale des deux dernières éditions de la Copa del Rey.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La coupure de la Super Coupe aura peut-être été bénéfique pour le FC Barcelone. En effet, les Catalans ont certainement livré l’une de leurs meilleures prestations de la saison dans le Classico face au Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne malgré la défaite en prolongations (3-2). Lesont affiché un très bel état d’esprit pour revenir au score à 2 reprises et pousser les Merengue en prolongation. Le Néerlandais Luuk de Jong en a profité pour marquer des points, avec une nouvelle réalisation signée face à Courtois. De plus, Xavi a pu compter sur le retour de blessure des Pedri, Ansu Fati ou Frenkie de Jong. Face au Real Madrid, Ousmane Dembélé a réalisé une très belle prestation mais n’est pas sûr d’être titulaire face à l’Athletic Bilbao suite à une prolongation de contrat qui s’éternise. Boosté par sa prestation face au Real Madrid, le FC Barcelone veut finir la saison sur une bonne note et ramener un titre en fin de saison. Le Barça étant seulement 6de Liga, la Copa del Rey est par conséquent un objectif de la formation catalane. Déterminé à confirmer ses progrès et tenant du titre, le Barca pourrait parvenir à s’imposer sur la pelouse de Bilbao.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao FC Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !