Pronostic Athletic Bilbao Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Athletic Bilbao - Barcelone : Le Barca enchaine à Bilbao

En match en retard de la 2journée de la Liga, l'Athletic Bilbao accueille le FC Barcelone. Après 17 journées, le club basque occupe la 9place du classement général avec 21 points, à 6 unités des places européennes et 6 de plus que le premier relégable. Bilbao a réussi une excellente opération le week-end dernier en s'imposant à San Mames face à Elche (1-0) sur une réalisation du capitaine Iker Muniain. Ces trois points ont fait le plus grand bien aux hommes de Garitano mais ce dernier a tout de même été remplacé par Marcelino lundi, payant sans doute la défaite concédée dans le derby basque face à la Real Sociedad quelques jours plus tôt.

En face, le FC Barcelone est dans une année de transition. Avec 10 points de retard et un match supplémentaire par rapport à l'Atlético, le Barca semble déjà distancé pour le titre en Liga. De plus, les prestations offertes par les Blaugranas sont loin de correspondre aux attentes des socios barcelonais. Le club vit une période difficile avec le possible départ de Lionel Messi. Excellent avec l'Atletico, Antoine Griezmann ne retrouve pas le niveau qu'il affichait avec les Colchoneros, tandis que Coutinho est absent pour les trois prochains mois. Victorieux difficilement de la lanterne rouge Huesca, sur une réalisation de De Jong, le FC Barcelone reste tout de même sur 6 matchs sans défaite (4 victoires et 2 nuls).