Pronostic Athletic Bilbao Barcelone : Analyse, cotes et prono de la finale de la Coupe du Roi

Le FC Barcelone sauve sa saison face à l'Athletic Bilbao

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Athletic Bilbao Barcelone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Eliminé dès les 1/8de finale de la Ligue des Champions par le PSG et battu samedi dernier dans le, le Barça compte désormais encore sur cette finale de Coupe du Roi pour gagner un titre cette saison. Si remporter la Liga n'est pas impossible, la défaite concédée face au Real a galvaudé les chances des Catalans. Pourtant avec un Messi et un Dembelé très concernés en cette fin de saison, les Barcelonais avaient enchaîné 7 victoires consécutives au niveau national avec notamment unemémorable face à Séville en demi-finale retour de cette Coupe (victoire 3-0 au Camp Nou après avoir perdu 2-0 en Andalousie).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L'Athletic Bilbao a la particularité unique d'avoir disputé deux finales de Coupe du Roi en deux mois. Le club s’est montré décevant lors de la première finale 100% basque perdue face à la Sociedad (0-1). Plus globalement, les hommes de Marcelino ont du mal en cette fin de saison. Calés dans le ventre mou du championnat à la 11place, ils viennent d'enchaîner 5 matchs sans victoire : 1 défaite (face à l'Atlético) pour 4 nuls dont le dernier assez inquiétant le week-end dernier face au relégable Alavés. Battu en finale de la Supercoupe d’Espagne par cette même équipe de Bilbao, le FC Barcelone doit absolument sauver sa saison en remportant ce titre et il semble avoir les capacités pour le faire au vu des derniers matchs de la formation basque et de la revanche prise par les Catalans en Liga (victoire 2-1). Comme lors des 16 derniers matchs de Bilbao, on devrait voir une finale avec moins de 5 buts.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !