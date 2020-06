Pronostic Athletic Bilbao Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un match nul qui arrange Cologne et l'Union Berlin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Athletic Bilbao Atlético Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dixième du championnat espagnol, l’Athletic Bilbao réalise une saison moyenne. En effet, les partenaires de l’international Inaki Williams, malgré un début de saison remarquable marqué par le retourné acrobatique d’Aduriz lors de la première journée face au Barca (1-0), n’ont pas suivi la cadence imposer par le quatuor de tête. Décrochés au classement, les Basques sont cependant à seulement 1 point des places européennes. Avant la trêve, Bilbao s’est rapproché avec ses deux victoires obtenues successivement lors de la réception de Villarreal (1-0) et à Valladolid (4-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atlético Madrid et son jeu très défensif ne semblent pas pouvoir s’épuiser au fil des années. Malgré une saison poussive, marquée par 12 matchs nuls (plus gros total en Liga), les joueurs de Simeone ne sont qu’à 1 petit point de la 4et première place qualificative pour la Ligue des Champions. Ayant éliminé avant la coupure le champion d'Europe en titre Liverpool en huitième de finale de C1 après une prolongation du côté d’Anfield au retour (4-2 cumulé), lesavaient aussi fait le job en championnat avec une belle série d’invincibilité de 5 rencontres (2 victoires – 3 matchs nuls). Entre un Bilbao difficile à jouer à San Mames et sur 2 victoires consécutives, et un Atlético qui reste sur 2 nuls à l'extérieur, le partage des points semble bon à jouer.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Atlético Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !