Pronostic Athletic Bilbao Almeria : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Athletic Bilbao sur sa lancée face à Almeria

L'Athletic Bilbao a très bien débuté cette nouvelle saison de Liga pour se retrouver en 4place du classement général, à 3 points de Barcelone et 2 du Betis Séville qui sont derrière le Real. Les Basques ont seulement perdu une rencontre pour l'instant, lors de la réception de l'Espanyol Barcelone (0-1). Lors des autres journées, Bilbao a fait le job en s'imposant notamment contre Valence, Cadix, Elche ou face au Rayo Vallecano avant la trêve internationale. Ces bonnes prestations font que Nico Williams a été convié en sélection nationale pendant qu'Inaki a répondu favorablement aux sirènes du Ghana. Avec deux buts chacun, les frères Williams sont l'une des grandes forces de l'Athletic qui peut également s'appuyer sur les Muniain, Martinez ou Berenguer.

En face, Almeria retrouve la Liga en tant que promu. Vainqueur de la dernière Liga Adelante, la Union connait logiquement un retour compliqué dans l'élite du foot espagnol. Battu par le Real Madrid lors de la 1journée, Almeria a ensuite enchainé un passage positif avec un nul contre Elche et un succès face à Séville (2-1). En revanche, le promu vient de perdre ses trois dernières rencontres face à des adversaires à sa portée : Valladolid, Osasuna et Majorque. Cet été, la Union a perdu gros avec le départ du buteur nigérian Umar Sadiq pour la Real Sociedad. Le belge Largie Ramazani est l'un des rares à pouvoir tirer son épingle du jeu dans ce marasme de début de saison. Devant son public de San Mames, l'Athletic Bilbao devrait décrocher un beau succès face à un promu sur 3 défaites consécutives qui pourrait lui permettre de confirmer son excellente 4position.