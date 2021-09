Pronostic Athletic Bilbao Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao s’impose dans le derby face à Alaves

En ouverture de la 8journée de Liga, l'Athletic Bilbao reçoit Alavés pour un derby basque. L'an passé, la formation de Bilbao s'était signalée en Coupe, en remportant la SuperCoupe d'Espagne en dominant notamment le Real et le Barca. De plus, les Basques avaient disputé deux finales de Coupe du Roi, perdues contre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Solide dans ce début de saison, l'Athletic n'a perdu qu'une seule rencontre face au Rayo Vallecano de Falcao. A l'heure actuelle, la formation basque pointe en milieu de tableau avec une 10place au classement. Les rencontres de l'Athletic Bilbao se jouent sur des détails, puisqu'ils n'ont inscrit que 6 buts mais n'en ont concédé que 4. Irréguliers, les Basques restent sur trois matchs sans victoire.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Alavés a réalisé un exploit la semaine passée en s'imposant face à l'Atletico Madrid, alors leader de Liga, tandis que le Depor occupait la place de lanterne rouge. Ce succès a permis à la formation basque de gagner une place au classement, mais pas de sortir de la zone rouge. Auteur d'une entame catastrophique, le club basque avait perdu ses 5 premières rencontres de Liga. De plus, Alavés pêche offensivement avec seulement 2 réalisations depuis le début de saison. En déplacement, le Depor a perdu ses deux matchs face à Valence (3-0) et contre le promu, l'Espanyol Barcelone (1-0). Pour ce derby basque, l'Athletic Bilbao affiche des garanties supérieures et devrait être en mesure de s'imposer face à une équipe d'Alavés, pas totalement remise malgré son succès face à l'Atlético.