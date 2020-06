Pronostic Atalanta Sassuolo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Atalanta dans la continuité de son excellente saison face à Sassuolo

L'Atalanta Bergame réalise l'une des plus belles saisons de son histoire. Dans la continuité de sa 3place de l'an dernier et de cette qualification historique pour la Ligue des Champions, le club de Bergame est 4cette saison et il a fait chuté le club de Valence en 8de finale de la Ligue des Champions. Pour la première fois de son histoire, les partenaires de Papu Gomez défendront les couleurs de la ville en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Avant la reprise, la meilleure attaque du championnat (70 buts en 25 matchs) avait cartonné le promu de Lecce (7-2) à l'extérieur. Le club reste sur 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

En face, Sassuolo est 11de cette Serie A avec 32 points au compteur. La formation de Modène, malgré ce classement intéressant, n'est pas encore mathématiquement sauvé, puisqu'à la 18place, on retrouve Lecce avec 25 points. Néanmoins, la SPAL et Brescia semblent d'ores et déjà condamnés en fin de peloton. L'enjeu pour Sassuolo en cette fin de saison, c'est bien entendu de se rapprocher des places européennes. Pour ce faire, les partenaires du Français Gregoire Defrel pourront s'appuyer sur cette série avant la trêve de 4 victoires (Brescia, SPAL, Rome, Torino) lors des 6 derniéres journées. En revanche, le club reste sur 2 défaites, 1 nul chez la Samp mal classée, et 1 victoire chez la SPAL en déplacement, et ne devrait pas résister à Bergame.