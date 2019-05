Pronostic Atalanta Sassuolo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Atalanta valide sa place en Ligue des Champions face à Sassuolo

Cette dernière journée de Serie A doit révéler quelles seront les deux dernières équipes à rejoindre la Juventus et le Napoli en Ligue des Champions la saison prochaine. Actuellement, l’Atalanta Bergame est la formation la mieux placée avec sa 3place et une différence de buts favorable. Les hommes de Gasperini ont connu une terrible désillusion avec la perte de la finale de la Coupe d’Italie la semaine passée face à la Lazio mais ils ont réagi de suite en allant chercher un très bon point au Juventus Stadium dimanche dernier (1-1). Bergame évoluera dans son magnifique petit stade où il reste sur 3 victoires consécutives. A l’aller, les partenaires de Papu Gomez s’étaient baladé à Sassuolo (2-6).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Sassuolo, de son côté, n’a plus rien à jouer et se déplace à Bergame avec sans doute moins de motivation que le club local. Si les partenaires de Domenico Berardi n’ont perdu qu’une fois au cours des 8 dernières journées, ils restent sur une défaite chez le Torino pour leur dernier match à l'extérieur. En déplacement, les hommes de Der Zerbi ne se sont imposés qu’à 4 reprises cette saison. Pour ce match, nous voyons l’Atalanta faire le job et s’imposer tranquillement face à Sassuolo pour confirmer sa saison exceptionnelle.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Sassuolo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !