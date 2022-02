Pronostic Atalanta Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta réagit face à la Sampdoria

Impressionnant ces dernières saisons, l'Atalanta a connu quelques semaines difficiles avec 5 journées de Serie A sans la moindre victoire. La mauvaise passe de l'Atalanta a fait glisser le club hors du Top 4. Cependant, les Bergamasques sont toujours dans le coup puisqu'ils n'accusaient que 3 points de retard sur la Juventus à l'orée de cette journée. Les hommes de Gasperini ont également un match de retard à disputer qui pourrait leur permettre de se replacer. Pour le compte de la dernière journée, la Dea s'est inclinée face à la Fiorentina (1-0). Lavient tout de même de valider son ticket pour les 8de finale de l'Europa League en dominant l'Olympiakos au Pirée lors du match retour (0-3) avec un Malinovski double buteur, après une victoire déjà à l'aller. L'international ukrainien a célébré avec un tee-shirt "No War" Lors de la trêve hivernale, l'Atalanta a recruté le percutant Jérémy Boga (1 but en Coupe d'Italie depuis son arrivée) en provenance de Sassuolo. Cet apport est d'autant plus important que les Muriel, Zapata ou Illicic sont tous sur le flanc.

En face, la Sampdoria lutte pour son maintien. Avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable, l'un des deux grands clubs de Gênes est loin d'avoir assuré sa place en Serie A. De plus, lors des dernières semaines, Cagliari et Venise qui luttent pour leur maintien se sont relancés et mettent la pression sur leurs adversaires. D'Aversa n'a pas survécu à la mauvaise série de résultats et a été remplacé par Giampaolo. La Samp' s'est reprise lors des dernières journées en décrochant deux victoires à domicile face à Sassuolo (4-0) et contre Empoli (2-0). En revanche, la Sampdoria reste sur trois revers en déplacement en Serie A face au Napoli (1-0), la Spezia (1-0) et l'AC Milan (1-0). Relancé par sa belle qualification en Europa League, l'Atalanta devrait se reprendre en Serie A face à une Sampdoria en difficulté loin de ses bases.