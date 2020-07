Pronostic Atalanta Naples : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Atalanta à plein régime face à Naples !

Quatrième de Serie A et qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta est dans la continuité des dernières saisons. Réputés pour pratiquer l'un des jeux les plus intéressants du continent européen, les Bergamasques sont sur une série de 8 victoires de rang toutes compétitions confondues. La SPAL, début janvier, est la dernière formation à avoir dominé la bande à Gasperini. Dans une zone géographique fortement marquée par la pandémie, les joueurs de l'Atalanta se font un devoir de redonner le sourire à leurs. Depuis la reprise, Bergame s'est imposée face à Sassuolo, la Lazio et l'Udinese. Lors de ces 3 rencontres, les partenaires de Papu Gomez ont inscrit 10 buts, preuve du pouvoir offensif de cette équipe. Avec ses buteurs colombiens Zapata et Muriel, l'Atalanta possède deux fines gâchettes sur le front de son attaque, entourés par Ilicic et la légende locale Papu Gomez.

En face, Naples a connu une première partie de saison décevante qui a entraîné le départ de Carlo Ancelotti. Mais depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, les Napolitains vont mieux et ont même remporté la Coupe d'Italie au détriment de la Juve. Les partenaires de Koulibaly ont ensuite fait le job face à Vérone et contre la SPAL. Ce jeudi, Naples affronte une équipe de l'Atalanta en pleine forme. Bergame semble actuellement un cran au-dessus et devrait pouvoir être en mesure de faire la différence pour prendre les 3 points.