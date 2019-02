Pronostic Atalanta Milan AC : Analyse, prono et cotes du match de Sere A

L’Atalanta peut ravir la 4e place au Milan !

La 24journée de Serie A offre ce samedi une très belle affiche entre deux prétendants aux places qualificatives à la Ligue des Champions : l’Atalanta Bergame et l’AC Milan. Les Bergamasques réalisent une superbe saison et pointent à la 5place, à seulement 1 point de leur adversaire du soir. Invaincue lors des 8 derniers matchs, l’Atalanta va tout faire pour s’imposer et ravir la 4place au Milan. Lors de cette série, les partenaires de Papu Gomez n’ont concédé que deux nuls face à la Juve (2-2) et la Roma (3-3). La formation de Gasperini est la seule équipe italienne à avoir battu la Juventus cette saison, en quart de finale de la Coupe d’Italie (3-0). Le coach italien compte sur son attaquant colombien Duvan Zapata, auteur de 18 buts lors des 12 derniers matchs toutes compétitions confondues.chezsur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Milan AC s’est également trouvé un serial buteur avec le Polonais Piatek. Buteur à 13 reprises avec le Genoa, l’attaquant polonais a inscrit 4 réalisations en 4 matchs avec les. Les Milanais restent sur 5 matchs sans défaite et n’ont plus perdu en déplacement en Serie A depuis le derby face à l’Inter. Les hommes de Gattuso viennent pour défendre leur quatrième place mais s’attendent à souffrir face à une équipe en pleine forte et qui ne lui réussit pas (5 nuls, 2 défaites depuis la saison 2015/2016). Pour ce match, nous voyons des Bergamasques en mesure de s’imposer et devancer le Milan.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Winamax vous offre exceptionnellement 10€ gratuits en + jusqu'au 22 février seulementavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le < a target="_blank" href="https://www.ruedesjoueurs.com/pronostic/atalanta-bergame-milan-ac-2847290.html">Pronostic Atalanta Milan encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !