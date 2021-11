Pronostic Atalanta Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester United enchaîne face à l’Atalanta

Le groupe F de la Ligue des Champions fait partie des plus homogènes puisque seulement 3 points séparent le dernier du premier. L'Atalanta Bergame est actuellement en troisième position avec 4 points obtenus grâce à son match nul à Villareal (2-2) et son succès difficile à domicile face aux Young Boys de Berne (1-0). Les Italiens, privés de plusieurs éléments dans le secteur défensif, ont ensuite parfaitement débuté leur rencontre à Old Trafford face à Manchester United pour mener de 2 buts à la pause. La blessure de Demiral en cours de rencontre a contraint Gasperini à modifier sa formation qui a évolué avec des milieux de terrain en défense centrale. Lesen ont profité pour revenir et s'imposer (3-2). Lava chercher à se rattraper à domicile face à United pour revenir sur son adversaire. En Serie A, l'Atalanta occupe la 5place avec 10 points de retard sur le leader. Le week-end dernier, les hommes de Gasperini ont souffert à domicile mais ont arraché le nul en fin de match face à la Lazio (2-2), grâce au colombien Zapata qui retrouve la forme après un départ poussif.

En face, Manchester United a connu des semaines difficiles et en débute une cruciale. En effet, les succès miraculeux obtenus face à Villareal (2-1) et contre l'Atalanta (3-2) n'ont pas permis de rassurer les fans mancuniens échaudés par les lourds revers concédés face à Leicester (4-2) et Liverpool (0-5) en Premier League. Solskjaer, menacé, a conservé sa place pour le déplacement à Tottenham et a assisté à une très belle réaction de ses protégés qui ont surclassé des Spurs pas au mieux (0-3). Le duo d'attaque expérimenté composé par Cavani et Ronaldo s'est mis en évidence en inscrivant un but chacun. Néanmoins avec ce choc face à l'Atalanta et la réception de City pour le derby, le coach norvégien joue encore sa place. Pour ce déplacement en Italie, United retrouve Pogba suspendu en PL, et l'international français pourrait retrouver le XI pour apporter de la fraicheur. Relancé par sa victoire au Tottenham Stadium et vainqueur à l'aller des Bergamesque, Man U devrait au moins ramener un nul de l'Atalanta dans une rencontre qui devrait voir les 2 équipes marquer, comme lors du match aller et des 6 derniers matchs de l'Atalanta.