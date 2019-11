Pronostic Atalanta Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Atalanta – Manchester City : à l’attaque !

Cette affiche entre l'Atalanta et Manchester City parait déséquilibré entre une formation qui domine largement le groupe et l'autre qui n'a toujours pas récolté le moindre point. Bergame, qui fait ses débuts en Ligue des Champions, a perdu ses trois premières rencontres en encaissant beaucoup de buts (11 en 3 matchs). Les Italiens se sont lourdement inclinés en déplacement face à City (5-1) et face au Dynamo Zagreb (4-0). Pour leur seul match à domicile, les protégés de Gasperini se sont inclinés dans les dernières minutes face au Shakhtar dans un match à buts (2-1). Les partenaires de Papu Gomez n'ont quasiment plus d'espoir de qualification mais vont tenter de remporter une victoire de prestige et pourquoi pas d'être reversés en C3. Les rencontres de l'Atalanta sont souvent plaisantes et offrent beaucoup de buts (7 des 8 dernières ont vu des buts marqués de chaque côté).

De son côté, Manchester City a inscrit déjà 10 buts en 3 rencontres dans ce groupe de C1. Premier de cette poule, Manchester va sans doute encore se livrer une lutte acharnée avec Liverpool pour le titre de champion d'Angleterre. Ce week-end se profile d'ailleurs un choc au sommet entre les deux meilleures formations d'Outre-Manche actuellement. Quasiment qualifiés pour le prochain tour, les Citizens pourraient évoluer dans un 11 remanié mais toujours aussi offensif afin de garder de la fraîcheur pour dimanche. L'international brésilien Gabriel Jesus devrait notamment avoir sa chance devant, comme souvent en C1. A l'image d'un match aller magnifique en termes de spectacle (victoire 5-1 de City), cette rencontre entre deux formations tournées vers l'attaque devrait nous offrir plus de 3 buts.