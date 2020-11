Pronostic Atalanta Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool en danger chez l'Atalanta Bergame !

Surprise de la dernière Ligue des Champions, avec un quart de finale face au PSG, l’Atalanta pratique l’un des jeux les plus séduisants d’Europe. Les hommes de Gasperini ont d’ailleurs lancé leur campagne européenne par un large succès face à Midtjylland (4-0) même s'ils n’ont pas réussi à s’imposer ensuite à domicile face à l’Ajax (2-2). Les partenaires de Papu Gomez ont retrouvé des couleurs en Serie A en prenant le meilleur de Crotone ce week-end, grâce à un doublé de Luis Muriel. Ce succès intervient à point pour effacer les deux défaites précédentes face au Napoli et la Sampdoria. Offensivement, le potentiel bergamasque est impressionnant avec Muriel, Zapata, Pasalic, Ilicic, Malinovsky ou Miranchuk.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool connait un départ laborieux marqué par des absences importantes. En effet, Virgil Van Dijk a été lourdement blessé face à Everton, tandis que son remplaçant Fabinho a été victime d’un problème musculaire face à Midtjylland en C1. A ces 2 indisponibilités s’ajoute celle de la recrue et nouvelle plaque tournante Thiago Alcantara, qui reste incertain pour cette rencontre et ne devrait pas débuter. Lesoccupent la tête de Premier League mais laissent une moins forte impression que celle de la saison passée. Sur le plan offensif, Roberto Firmino est très décevant depuis le début de saison et sa place est menacée par le Portugais Diogo Jota, excellent depuis son arrivée. A son avantage lors des 2 dernières rencontres, le Suisse Shaqiri pourrait également trouver une place de titulaire dans le 11 de Klopp. Cette rencontre s’annonce très intéressante entre une formation de Liverpool qui compte des absences importantes dans le domaine défensif et une Atalanta tournée vers l’attaque. Ce match s’annonce serré et pourrait se terminer sans vainqueur. Et le match nul a une énorme cote à tenter.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !