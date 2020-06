Pronostic Atalanta Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Les filets devraient trembler entre l'Atalanta et la Lazio

Ce mercredi, les deux plus grosses attaques du championnat italien s'affrontent pour une rencontre qui s'annonce passionnante et riche en buts. Commençons par la Lazio de Rome, qui après avoir remporté la Coupe d'Italie la saison dernière, souhaite désormais chiper le titre à la Juventus de Turin. Avec 4 points de retard et un match en moins à disputer, la formation romaine a encore toutes ses chances pour le. Il est vrai que cette année, le parcours de la Lazio ressemble à celui d'un futur champion. Invaincus depuis le mois de septembre dernier, les partenaires de Ciro Immobile restaient sur 4 victoires en championnat avant le confinement : Parme (1-0), Inter (2-1), Genoa (3-2) et Bologne (2-0). Contrairement à son adversaire du soir, la Lazio dispute son premier match depuis la fin du confinement.

En face, l'Atalanta dispose d'une attaque de feu cette saison. Avec 74 buts inscrits en 26 journées, Bergame est tout simplement la meilleur attaque des 5 grands championnats européens en terme de ratio (2,84 buts par match) derrière le Bayern Munich (2,90). Une attaque de feu, expérimenté avec Ilicic, Gomez et les deux Colombiens Zapata et Muriel. Cela c'est une nouvelle fois confirmé face à Sassuolo pour la reprise. Grace à un doublé de Zapata entre autres, les Bergamasques ont explosé les joueurs de Sassuolo (4-1). Pour cette rencontre qui s'annonce complètement folle et riche en buts, nous pensons qu'il y aura plus de 3 buts comme à l'aller (match nul 3-3).