Pronostic Atalanta Lazio : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe d'Italie

L’Atalanta, une victoire pour l’histoire face à la Lazio !

Ce mercredi soir, l’Atalanta Bergame et la Lazio se disputent la Coupe d’Italie. Ces derniers jour, la ville de Bergame voit les couleursfleurir sur toutes les terrasses et dans tous les cafés. L’Atalanta n’a jamais remporté cette Coupe et espère marquer l’histoire mercredi soir. Les hommes de Gasperini réalisent une saison incroyable et occupent même la 4place de Serie A (en attendant le résultat de l’Inter), avec 3 points d’avance sur le 5e et encore 2 matchs à jouer. Cette finale est un acheminement logique tant les partenaires de Papu Gomez progressent année après année. Après avoir goûté à la C3 cette saison, Bergame rêve de C1 et de titre dans cette Coupe alors que l'équipe reste invaincu depuis 13 matchs, dont 5 succès consécutifs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Lazio joue peut-être sa dernière carte pour accrocher l’Europe. 8seulement de Serie A, les hommes d’Inzaghi vont avoir du mal à se qualifier par le biais du championnat. Au tour précédent, lessont allés chercher leur qualification sur le terrain du Milan AC qui connaissaient une période de creux. Trop irréguliers cette saison, les partenaires de Ciro Immobile ont perdu leurs deux confrontations face à l’Atalanta, dont la dernière jouée à domicile début mai (1-3). Pour cette finale à nouveau jouée dans la stade Olympico de Rome, l’Atalanta pourrait encore s’imposer face à la Lazio et ainsi valider une saison 2018/2019 remarquable.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Lazio encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !