Pronostic Atalanta Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre l’Atalanta et la Juventus !

La Serie A nous offre un championnat palpitant avec d'un côté la lutte pour le titre entre la Juventus et l'Inter et de l'autre, la bataille pour les places européennes. L'Atalanta a réussi un très beau parcours la saison passée, accrochant même la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Bergame avait également atteint la finale de la Coupe d'Italie. Cette saison, les hommes de Gasperini sont toujours bien placés à la cinquième place du championnat. Les Bergamasques sont par contre en difficulté en Ligue des Champions, à la dernière place du groupe. La saison passé dans le Calcio, l'Atalanta avait par deux fois tenu tête à la Juventus (1-1 et 2-2) et va tout faire pour renouveler ce type de prestation. De son côté, la Juventus est toujours en tête de la Serie A avec un seul point d'avance sur l'Inter. La Vieille Dame a également déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La formation de Sarri est invaincue depuis le début de cette nouvelle saison mais ne se montre pas pour autant aussi dominatrice qu'elle le fut dans le passé. Cette rencontre s'annonce indécise face à Bergame qui possède un potentiel offensif impressionnant avec les Ilicic, Gomez, Muriel, etc. En face, la Juve a du répondant avec Dybala, Ronaldo, Costa, et ce match devrait nous offrir des buts des deux côtés, comme lors des deux confrontations de la saison passée et comme 8 des 10 derniers matchs de l'Atalanta.