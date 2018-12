Pronostic Atalanta Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus enchaîne face à l'Atalanta !

L'Atalanta Bergame accueille le leader invaincu, la Juventus, dans le cadre de la 18journée de Serie A. Bergame occupe actuellement la 9place du championnat, mais s'est incliné le week-end dernier face au Genoa (3-1). Après un début de saison poussif, les partenaires de Papu Gómez se sont relancés depuis fin octobre. Les Bergamasques ont néanmoins déjà perdu 2 matchs en décembre, à domicile face à Naples (1-2) et samedi chez le Genoa (3-1). Toujours invaincue en Serie A, la Juve est exceptionnelle cette saison. Les hommes de Max Allegri n'ont perdu des points en championnat que lors de leur rencontre face au Genoa joué à domicile (1-1). En déplacement, les ont remporté tous leurs matchs, dont le derby face au Torino et le duel face à l'AC Milan. 5 de ces 8 victoires se sont terminées sur un. La Juve peut s'appuyer sur une solide défense et sur des attaquants très efficaces à l'image de CR7, et d'un Mandžukić en grande forme ces dernières semaines. Pour ce match, nous voyons les Turinois s'imposer et confirmer leur incroyable première partie de saison face à des Bergamasques privés des importants Toloi et Palomino derrière (suspendus).