Pronostic Atalanta Inter : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter tient le choc face à l’Atalanta

La dernière journée de Serie A nous offre plusieurs affiches, avec notamment un Atalanta – Inter, décisif pour la seconde place. Les joueurs de Bergame occupent actuellement la 3e place, à un seul point des. Les hommes de Gasperini réalisent une excellente saison et doivent encore affronter le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. L'Atalanta est en forme et a signé une très belle série de 19 matchs sans la moindre défaite (toutes compétitions confondues). Impressionnants pour la reprise des compétitions, Bergame semble connaitre un léger contrecoup physique ces dernières semaines. En milieu de semaine, les partenaires de Papu Gomez se sont imposés sur la pelouse de Parme (2-1) grâce à des réalisations de Malinovsky et Gomez.

En face, l'Inter sort d'une saison intéressante. Les, désireux de lutter avec la Juve pour le titre, ont connu des contre-performances inattendues sur leur parcours qui ont freiné leur progression. Pour sa première saison à la tête de l'Inter, Antonio Conte semble avoir redonné de l'ambition aux Intéristes. Les partenaires de Lukaku ont remporté deux rencontres importantes face à Gênes et en milieu de semaine contre le Napoli (2-0). D'Ambrosio et Lautaro Martinez, buteurs contre le Napoli, permettent à l'Inter d'arriver à Bergame en seconde position. Le match aller entre les deux formations s'était soldé par un score de parité (1-1). Pour cette rencontre décisive pour la seconde place, l'Inter nous semble en mesure d'accrocher au moins un point à Bergame.