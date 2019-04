Pronostic Atalanta Fiorentina : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Italie

L’Atalanta valide son ticket pour la finale face à la Fiorentina

L’Atalanta Bergame réalise une nouvelle très bonne saison après avoir accroché une qualification en Europa League l'an dernier. Toujours en course pour le Top 4 de Serie A, les hommes de Gasperini sont à un match de la finale de la Coupe d’Italie. Au regard de leur forme actuelle, le challenge réservé à la Fio s’annonce compliqué. Ce week-end, les partenaires de Papu Gomez ont réalisé une nouvelle excellente prestation en s’imposant au San Paolo face au Napoli (2-1). Invaincue lors des 9 derniers matchs, l’Atalanta Bergame est en plus l’équipe qui a sorti la Juve de cette coupe d’Italie (3-0). Avec Zapata, Gomez, Ilicic ou Pasalic, l’Atalanta peut rêver d’un titre tant désiré.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Viola rêve également de cette finale. Le but égalisateur de Luis Muriel lors de la folle rencontre aller (3-3) permet aux Toscane d’espérer un scénario favorable, mais les 3 buts marqués à l'extérieur par l'Atalanta d'être plus sereine. La dynamique toscane n’est pas au beau fixe avec 1 seule victoire obtenue lors des 13 derniers matchs. Cette triste série a entraîné le licenciement de Stefano Pioli et le retour de Vicente Montella. En déplacement, la Fio reste sur 3 défaites et un nul, avec notamment une lourde défaite concédée à Bergame (3-1). Pour ce match, l’Atalanta pourrait s’imposer de nouveau devant son public et composter son ticket pour la finale.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Fiorentina encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !