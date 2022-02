Pronostic Atalanta Fiorentina : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe d'Italie

L’Atalanta, la coupe pour rebondir face à la Fiorentina

En s'inclinant ce week-end face à une formation de Cagliari qui lutte pour son maintien (1-2), l'Atalanta a confirmé sa perte de vitesse mais a également vu la Juventus lui ravir la 4place de la Serie A. Cette semaine s'annonce décisive pour la suite de la saison pour la Dea. En effet, ce jeudi, les Bergamasques affrontent la Fiorentina pour décrocher une place en demi-finale de la Coppa Italia, avant de défier la Juventus dimanche prochain en Serie A. Pour la réception de la Viola, Gasperini ne pourra pas compter sur trois joueurs offensifs importants puisque Zapata, Miranchuk et Illicic sont forfait. Lors de la trêve hivernale, l'Atalanta s'est attachée les services de l'ancien joueur de Sassuolo, Jeremie Boga. Face aux Sardes dimanche dernier, le portier Musso a été expulsé et devrait être suppléé par Sportiello face à la Fio. Au tour précédent, les hommes de Gasperini se sont qualifiés aux dépens de Venise (2-0) sur des réalisations de Muriel et Maehle.

En face, la Fiorentina a réalisé une première partie de saison très intéressante, pour se positionner dans la 1re partie de tableau. Dans le coup pour les places pour la Conference League, la Viola reste sur deux résultats décevants avec un nul face à Cagliari (1-1) et surtout une large défaite contre la Lazio (0-3). La saison de la Fio a certainement changé suite au départ de son prolifique buteur, Dusan Vlahovic (Juventus). Le Serbe avait inscrit 16 buts lors de la 1partie de saison, et a été remplacé par le Brésilien Cabral qui affolait les stats avec le FC Bâle. Pour son entrée en lice dans cette Coupe d'Italie, la Fiorentina s'était défait de Benevento (2-1) avant de réaliser un exploit contre le Napoli en 8de finale (2-5). Déterminée à se relancer, l'Atalanta devrait prendre le dessus sur une Fiorentina désormais orpheline de Vlahovic.