Pronostic Atalanta Dinamo Zagreb : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des Champions

L’Atalanta signe son 1er succès face au Dinamo Zagreb !

L'Atalanta Bergame progresse depuis plusieurs saisons et fait désormais partie des formations en mesure d'accrocher le Top 4 en Italie. La saison passé, les hommes de Gasperini ont obtenue la première qualification de leur histoire en Ligue des Champions et aussi une finale de Coupe d'Italie. Cette saison, le bilan est contrasté avec une sixième place dans le Calcio et la dernière place du groupe en Ligue des Champions. En Europe, les Bergamasques ont perdu leurs trois premières rencontres mais ont réussi à accrocher Manchester City lors de la dernière journée (1-1). Pas loin de battre le Shakhtar sur son autre match à domicile (défaite 2-1 en se faisant surprendre en fin de match), l'Atalanta a désormais plus d'expérience et devrait récupérer son meilleur buteur de la saison dernière Duvan Zapata, de retour de blessure. Ce week-end, les protégés de Gasperini ont réalisé une grande partie face à la Juventus mais ont payé leurs occasions ratées face au réalisme de la Vieille Dame (1-3).

De son côté, le Dinamo Zagreb a débuté sa campagne européenne par une facile victoire sur l'Atalanta justement (4-0). Mais les Croates ont ensuite perdu face à City (2-0) et ont fait deux nuls face au Shakhtar (2-2 et 3-3). Lors du match retour à domicile face aux Ukrainiens, le Dinamo a certainement raté l'occasion d'assurer au minimum la troisième place en encaissant 2 buts dans les arrêts de jeu (3-3). Les Croates sont très forts à domicile mais connaissent plus de difficultés en déplacement (1 nul et 2 défaites en 8 déplacements dans son championnat qu'il domine de la tête et des épaules, 1 nul et 1 défaite en C1).

Revancharde, l'Atalanta a les moyens de s'imposer dans son stade et décrocher un premier succès historique dans la compétition.