Pronostic Atalanta Bologne : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Atalanta s’impose face à Bologne

Troisième de Serie A, l'Atalanta est une des équipes les plus spectaculaires en Europe. Les partenaires de Papu Gomez sont quasiment assurés de disputer la Ligue des Champions l'an prochain puisqu'ils possèdent 14 points d'avance sur la Roma avec 4 matchs à jouer. Invaincus lors des 17 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues, les protégés de Gasperini sont sur une excellente dynamique. Le bilan lors de cette série est impressionnant puisque l'Atalanta a remporté 14 matchs pour 3 nuls. Néanmoins, les Bergamasques ont été contraints de partager les points face à l'Hellas Vérone (1-1) le week-end dernier. Lors de son dernier match à domicile, Bergame avait largement battu Brescia (6-2) avec un triplé de l'ancien monégasque Pasalic.

En face, Bologne réalise une saison intéressante. Les hommes de Sinisa Mihaljovic sont calés en milieu de tableau et ne jouent plus rien en cette fin de championnat, ce qui peut expliquer les derniers résultats décevants. Les Bolonais sont sur une série de 4 matchs sans victoire. Néanmoins, les rencontres de Bologne sont plaisantes avec des buts de chaque côté lors des 7 dernières journées. Pour ce match, une Atalanta en grande forme pourrait s'imposer dans une rencontre où les deux équipes trouvent le chemin des filets (comme à l'aller).