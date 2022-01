Pronostic Atalanta Bergame Venise : Analyse, cotes et pronostic de la Coupe d'Italie

L’Atalanta mène sa barque contre Venise

En huitième de finale de la Coupe d'Italie, l'Atalanta Bergame reçoit Venise au Gewiss Stadium. Les hommes de Gasperini ont réalisé de beaux parcours en Coppa Italia ces dernières années avec 2 finales perdues contre la Lazio (0-2) en 2019 et l'an passé contre la Juventus (1-2). Cette saison, lava sans doute tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible et remporter un trophée qui viendrait récompenser les belles dernières années du club bergamasque. L'Atalanta est en forme puisqu'elle n'a perdu qu'une seule fois lors des 13 dernières journées, face à la Roma (1-4). Après avoir été tenu en échec par une formation du Genoa (0-0) qui lutte pour son maintien, le club bergamasque a explosé l'Udinese dans le Frioul (2-6). Les attaquants de la Dea s'en sont donné à cœur joie et notamment Luis Muriel, auteur d'un doublé. Cette bonne prestation a confirmé les bonnes dispositions de l'Atalanta qui occupe la 4place de Serie A avec 3 points d'avance sur la Juventus mais avec un match en retard par rapport auxchez⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cette saison, Venise lutte évidemment pour ne pas descendre. Actuellement, lesse trouvent en 17position avec 4 points d'avance sur le 1relégable, Cagliari qui joue mardi soir. Ce huitième de finale devrait permettre à Venise de pouvoir faire souffler ses habituels titulaires dans une saison intense à combattre pour conserver sa place en Serie A. En championnat, les hommes de Paolo Zanetti restent sur deux lourds revers face à la Lazio (1-3) et contre le Milan AC (0-3), le week-end dernier. De plus, en déplacement, les partenaires de Michaël Cuisance n'ont remporté qu'un seul match sur la pelouse de Bologne. Au tour précédent, Venise s'était défait de Ternana (3-1) sur des réalisations de Heymans, Crnigoj et Forte. Pour ce huitième de finale, l'Atalanta devrait faire respecter la logique en s'imposant face à Venise avec une avance de 2 buts, comme l'ont fait la Lazio et le Milan lors des 2 dernières journées de Serie A.