Pronostic Atalanta Bergame Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino confirme son bon début face à l’Atalanta

L'Atalanta Bergame a été l'une des grandes satisfactions de la Serie A ces dernières saisons. En effet, la a souvent réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions dont elle s'est même hissée en quart de finale en 2020. Sur le plan national, la bande à Gasperini a disputé plusieurs finales de coupe sans pouvoir s'imposer. L'an passé, le club bergamasque a reculé pour finir en 8 position de Serie A et ne disputera pas de compétition européenne cette saison. Lors du mercato, Pessina, Freuler, Miranchuk ont tous quitté la Dea. Miranchuk est d'ailleurs parti au... Torino. Au rayon des arrivées, l'Atalanta a misé sur le jeune défenseur Okoli et offensivement sur Lookman. Le début de saison des protégés de Gasperini est bon avec deux succès face à la Sampdoria (0-2) et Vérone (0-1) pour un nul contre le Milan AC (1-1). Le technicien italien s'appuie toujours sur son duo d'attaquants colombien Zapata – Muriel.

De son côté, le Torino est la bonne surprise de ce début de saison en Serie A. Le Toro' a débuté sa saison par une victoire en Coupe face à Palerme (3-0) et a ensuite enchaîné en championnat. Les Turinois ont affronté deux promus avec deux succès à l'extérieur face à Monza (1-2) et Cremonese (1-2) pour un nul à domicile contre la Lazio (0-0). Lors du mercato, le Toro' a vu Belotti rejoindre la Roma mais s'est renforcé avec notamment les arrivées de l'ancien Marseillais Radonjic, du Croate de West Ham Vlasic ou de l'Autrichien Lazaro. Le club turinois réussit plutôt bien ces dernières saisons face à la Dea avec 3 nuls et 1 victoire lors de ses 4 derniers déplacements à Bergame. Sur la lancée de son bon début de saison, le Torino semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à l'Atalanta.