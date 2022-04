Pronostic Atalanta Bergame Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta abat sa dernière carte face au Torino

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Atalanta Bergame Torino :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Atalanta, qui avait fini dans le Top 4 de la Serie A lors des 3 dernières saisons, devra cette fois au mieux se contenter d’une place en Europa League à l’issue de cet exercice. En effet, laconnait une deuxième partie de saison compliquée durant laquelle elle a accumulé les contre-performances. Sur l'avant-dernière et l'antépénultième journées, l’équipe de Gasperini s’est inclinée face à Sassuolo (2-1) et contre le Hellas Vérone (1-2). Ces mauvais résultats ont fait reculer le club bergamasque en 8position avec 2 points de retard sur la Lazio, qui occupe actuellement le dernier strapontin qualificatif pour la C3. Cette rencontre en retard face au Torino est donc l’une des dernières possibilités pour l’Atalanta de remonter dans le Top 6 de Serie A, ou dans le top 7 pour jouer la C4. Le week-end dernier, le club bergamasque a renoué avec la victoire sur la pelouse de la lanterne rouge, Venise (1-3), avec un but de chaque membre du trio offensif (Pasalic, Muriel, Zapata). Ce succès est venu redonner un peu de confiance aux hommes de Gasperini qui s’étaient également fait sortir récemment de l’Europa League par Leipzig.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Torino vit une saison nettement plus tranquille que lors des 2 derniers exercices où il avait été obligé de lutter pour son maintien. Les Turinois sont calés en milieu de tableau avec 18 points d’avance sur le premier relégable. Assuré de rester en Serie A, le Toro finit la saison libérée et reste sur 4 journées sans la moindre défaite avec des succès contre la Salernitana (0-1) et la Spezia (2-1), pour des nuls face à la Lazio (1-1) et surtout contre le leader, le Milan AC (0-0). Face à la Spezia, Lukic a inscrit un doublé victorieux. Le Torino ne peut pas compter sur son champion d’Europe Belotti, qui était revenu mais qui a rechuté. Relancé par sa victoire à Venise, l’Atalanta pourrait continuer à retrouver des couleurs face à une équipe turinoise qui ne joue plus rien mais qui semble tout de même capable de faire trembler les filets. On pourrait ainsi voir les deux équipes marquer comme lors des 4 derniers matchs de championnat de l'Atalanta.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Bergame Torino détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !