Pronostic Atalanta Bergame Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Atalanta – Napoli avec des buts de chaque côté

Sixième de Serie A, l'Atalanta Bergame reçoit le Napoli ce dimanche après-midi dans une rencontre importante dans le haut de tableau. La, présente dans le Top 4 depuis quasiment l'entame du championnat, a reculé et se retrouve à occuper le dernier strapontin européen, avec seulement 2 points d'avance sur la Lazio à l'orée de cette journée. 6, les Bergamasques ont un match en retard à disputer qui pourrait lui permettre de consolider sa place. Les hommes de Gasperini se sont récemment imposés contre Bologne (0-1), pour un nul contre un Genoa (0-0) qui ne perd plus depuis l'arrivée de Blessin comme entraîneur. Ajoutons que las'est également qualifiée pour les quarts de finale de l'Europa League en dominant le Bayer Leverkusen (4-2 en cumulé). Au prochain tour, les Italiens retrouveront une autre formation allemande, Leipzig. Pour affronter le Napoli, Gasperini sera privé de Zapata (proche d'un retour), de Toloi et d'Illicic, mais pourra compter sur les Muriel, Maehle, Boga ou Malinovsky.

En face, le Napoli est dans la course pour remporter le Scudetto. Lessont actuellement en 2position de Serie A avec 3 points de retard sur le Milan AC. Eliminé de l'Europa League par le FC Barcelone (5-3 en cumulé), Naples est totalement focalisé sur le championnat. Battu par le Milan AC (0-1) au stade Diego Armando Maradona dans le choc de la Serie A, le Napoli s'est repris lors des deux dernières journées en prenant le dessus sur Vérone (1-2) et sur l'Udinese (2-1). Peu en réussite lors de la trêve internationale avec sa sélection, Osimhen tourne à plein régime avec son club car c'est lui qui a inscrit les 4 derniers buts de sa formation. Malheureusement pour Naples, l'international nigérian sera suspendu pour cette rencontre. Pour compenser cette absence, Spalletti pourra s'appuyer sur les Mertens et Insigne (7 buts chacun en championnat cette saison). Cette affiche entre l'Atalanta et Naples, qui sont deux équipes offensives qui vont toutes deux chercher à s'imposer, devrait offrir un match agréable avec des buts de chaque côté comme à l'aller (victoire 3-2 de l'Atalanta).