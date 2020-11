Pronostic Atalanta Bergame Midtjylland : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atalanta Bergame en mode européen face à Midtjylland

Quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame vient de signer un exploit sur la scène européenne face à Liverpool. En effet, la, grâce à la tactique mise en place par Gasperini, a triomphé à Anfield (2-0). Le technicien italien avait aligné une formation sans sescolombiens, Luis Muriel et Duvan Zapata, mais avec le revenant Ilicic qui a souffert d'une longue dépression. Ce succès inattendu offre à l'équipe italienne une excellente opportunité de qualification puisqu'en cas de victoire face aux Danois de Midtjylland, l'Atalanta devrait jouer une finale face à l'Ajax. Lors du match aller au Danemark, Bergame n'a fait qu'une bouchée de Midtjylland (0-4), avant de concéder le nul à domicile contre l'Ajax (2-2). Largement battu par Liverpool, las'est replacée dans son groupe suite à son exploit à Anfield. En Serie A, l'Atalanta n'est pas au mieux et vient de s'incliner à domicile face à Vérone pour ce qui est son 3match de rang sans le moindre succès. De son côté, Midtjylland est l'une des formations les plus modestes de cette Ligue des champions. Le club danois occupe la dernière place du groupe avec aucun point au compteur. Les hommes de Priske se sont inclinés face à l'Atalanta (0-4), Liverpool (2-0), et lors de la double confrontation face à l'Ajax (1-2 et 3-1). En difficulté, le club danois devra en plus se passer des services de son capitaine. Sviatchenko, expulsé en fin de match contre le club néerlandais. Sur le plan national, Midtjylland est toujours en tête malgré son match nul du week-end face à Aalborg (0-0). Pour cette rencontre, une équipe de l'Atalanta largement au-dessus sur le papier devrait s'imposer face à une modeste formation de Midtjylland.