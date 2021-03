Pronostic Atalanta Bergame La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta Bergame s'impose sur la pelouse à La Spezia

A quelques jours d’affronter le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, l’Atalanta fait face à La Spezia en Serie A. Le club bergamasque lutte pour le Top 4 dans une Serie A très serrée dans le haut de tableau, puisque seulement 5 points séparent le 3du 6. Laest en forme et a récemment validé son ticket pour la finale de la Coupe d’Italie face à la Juventus. En Serie A, les hommes de Gasperini étaient sur une excellente dynamique avec une seule défaite lors des 16 dernières journées, face à la Lazio. En début de semaine, les partenaires de Luis Muriel se sont inclinés sur le terrain du leader intériste (1-0). Avant cela, l’Atalanta s’était imposée sereinement face à la Sampdoria (0-2) et contre Crotone (5-1). Réputé pour son football offensif, le club bergamasque possède l’une des meilleures attaques de Serie A avec 60 buts inscrits. Les rencontres disputées par l’Atalanta sont les plus spectaculaires en Italie puisqu’elles offrent en moyenne 3,7 buts par rencontre. A ce niveau, La Spezia n’est pas en reste avec en moyenne 3,1 buts par match.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cette saison, La Spezia est actuellement en 15position avec un petit matelas de 6 points d’avance sur la relégation. Le club entraîné par coach Italiano a montré de bonnes choses comme lors de ses succès face à Sassuolo et le Milan AC. Depuis ces victoires, La Spezia n’a pas remporté la moindre victoire avec deux lourdes défaites en déplacement face à la Fiorentina (3-0) et sur le terrain de la Juventus (3-0) pour deux nuls à domicile contre Parme (2-2) et Benevento (1-1). Largement supérieure à son adversaire et à domicile, l’Atalanta Bergame devrait tranquillement s’imposer dans une rencontre avec plus de deux buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Bergame La Spezia détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !