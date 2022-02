Pronostic Atalanta Bergame Juventus Turin : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus enchaîne face à l’Atalanta

Sensation de ces dernières saisons en Serie A, l’Atalanta Bergame avait notamment séduit l’Europe par son jeu très plaisant et tourné vers l’offensive. Bien partie dans ce nouvel exercice, la Dea s’est retrouvée dans le Top 4 sans pour autant pouvoir concurrencer l’Inter, le Napoli ou le Milan. Bien installée suite à son succès du match aller face à la Juve fin novembre (0-1), l’Atalanta a depuis affiché plusieurs contre-performances face à la Roma (1-4) et plus surprenant face à Cagliari le week-end dernier (1-2). Cette mauvaise passe a fait reculer le club bergamasque à la 5e place avec 2 points de retard sur … la Juventus. En revanche, la Dea compte un match de moins que le club turinois. Les mauvais résultats du club se sont confirmés ce jeudi avec une élimination en quart de finale de la Coppa Italia face à la Fiorentina, alors que la Viola évoluait en infériorité numérique (score final 2-3). Cette semaine, Gasperini ne pouvait pas compter sur des joueurs offensifs importants puisque Zapata et Miranchuk sont blessés tandis que le slovène Illicic est retombé en dépression.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Juventus semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. En effet, lesse sont montrés nettement plus convaincants lors des dernières semaines. La Vieille Dame est invaincue lors des 10 dernières journées de championnat et a réalisé une très belle opération le week-end dernier en dominant Vérone (2-0) grâce aux nouvelles recrues du club, l'attaquant serbe Vlahovic et le milieu suisse Zakaria. En championnat, la Juve a retrouvé sa solidité puisqu’elle reste sur trois matchs sans avoir encaissé de but, face à l’Udinese (2-0), le Milan AC (0-0) et Vérone (2-0). De plus, l’arrivée de Vlahovic offre une nouvelle munition offensive aux Turinois. Si le Serbe reste sur la même dynamique que celle qu’il avait à la Fiorentina, la Vieille Dame pourrait finir sur les chapeaux de roue. Le buteur serbe a d'ailleurs de nouveau permis à la Juventus de s’imposer en toute fin de rencontre face à Sassuolo (2-1) en quart de finale de la Coppa Italia. Au prochain tour, lesaffronteront les anciens partenaires de Vlahovic, la Fiorentina, pour un match qui s'annonce bouillant. Nettement mieux depuis quelques semaines, la Juve devrait consolider sa place dans le Top 4 en dominant une équipe de l’Atalanta dans une mauvaise période.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavec► Profitez ce week-end des cotes doublées proposées par Winamax sur tous les 1/8es de finale aller de C1 dont le match de la Juventus :Retrouvez le Pronostic Atalanta Juventus encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !