Pronostic Atalanta Bergame Inter Milan : Analyse, cotes et pronostic du match de Serie A

l’Inter enchaine face à l’Atalanta

L'affiche du dimanche soir en Serie A nous offre un choc entre l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan. Ces deux formations ont réalisé de très bons exercices lors des années précédentes avec notamment un quart de finale de la Ligue des Champions pour la Dea. Le club bergamasque est devenu un habitué de la LDC puisqu'il a participé pour la 3fois consécutive à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Actuellement, la Dea est en 4position de la Serie A avec 3 points d'avance sur la Juve, mais compte également un match de retard par rapport aux Bianconeri. Bien installé dans le Top 4 du championnat, l'Atalanta vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coppa Italia en dominant facilement Venise (2-0) en milieu de semaine, grâce à Muriel et Maehle. En forme ces derniers mois, la Dea a cependant connu deux lourds revers à domicile face à Villarreal (2-3) en Ligue des Champions et contre la Roma (1-4).

De son côté, l'Inter vient de confirmer qu'elle était la meilleure équipe actuelle d'Italie. En effet, lesviennent de s'imposer en Supercoupe d'Italie face à la Juventus grâce à un but victorieux d'Alexis Sanchez à la 120minute de la rencontre. Ce nouveau trophée après le Scudetto remporté l'an passé montre que l'Inter domine le foot italien. Les hommes d'Inzaghi ont des échéances importantes à venir avec un 8de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool et ce choc face à l'Atalanta. Les Intéristes réalisent une superbe saison mais sont toujours sous la pression de leur voisin du Milan AC, qui n'accuse qu'un seul point de retard. Depuis le début de la saison, lesont seulement perdu une rencontre sur la pelouse du Stade Olympique face à la Lazio (3-1), dans un jour sans. Cette opposition face à l'Atalanta s'annonce prometteuse car elle met aux prises deux des meilleures attaques du championnat. Pour ce choc, on devrait voir comme lors du match aller (2-2) des buts de chaque côté entre l'Atalanta et l'Inter.