Pronostic Atalanta Bergame Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter s’en sort à Bergame face à l'Atalanta

Si le Napoli a pris ses distances en tête de la Serie A, de la 2à la 6place cinq formations sont seulement séparées par 3 points. Parmi elles, on retrouve l'Atalanta Bergame (6) et l'Inter Milan (5). La Dea sort d'une semaine compliquée puisque la semaine dernière les hommes de Gasperini se retrouvaient en seconde position. Battue dans l'affiche face au Napoli (1-2), l'Atalanta s'est également inclinée sur la pelouse de Lecce (2-1) en milieu de semaine. Face aux promus, Gasperini avait décidé d'opérer à 9 changements. Ce choix tactique n'a pas porté ses fruits, mais a permis de Zapata de marquer son 1but de la saison. Blessé plusieurs semaines, le Colombien a vu le Nigérian Lookman s'installer sur le front de l'attaque. L'ancien joueur d'Everton est en forme avec 6 buts inscrits. Pour affronter l'Inter, Gasperini devrait s'appuyer sur son XI type qui se rapproche de celui aligné contre le Napoli.

En face, l'Inter a réussi une belle opération en se qualifiant devant le Barça pour les 8de finale de la Ligue des Champions, où le club italien affrontera les Portugais de Porto. En Serie A, la formation nerazzurri a perdu un choc important face à la Juve le week-end dernier (2-0). En revanche, les joueurs de Simone Inzaghi se sont repris en milieu de semaine en surclassant Bologne (6-1). Menés au score, les Intéristes se sont fait plaisir à l'image des Dzeko (7 buts), Dimarco ou Lautaro Martinez (8 buts), tous buteurs lors de cette rencontre. Depuis le début de saison, l'Inter a régulièrement manqué les rendez-vous importants sur le plan national avec des revers contre la Lazio, la Roma, la Juve ou le Milan AC. Ces contre-performances sont préjudiciables dans la course au Scudetto. Ce dimanche, l'Inter devrait être déterminé à finir sur une bonne note avant le début de la Coupe du Monde. Face à une formation de Bergame battue lors des 2 dernières journées, lespourraient au moins prendre un point.