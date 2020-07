Pronostic Atalanta Bergame Brescia : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Atalanta tranquille face à Brescia

L'Atalanta a prouvé samedi dernier qu'elle était la formation italienne qui terminait le mieux le championnat. A l'heure d'affronter la Juve, les partenaires de Papu Gomez avaient signé 9 victoires de rang en Serie A. Face à la Vieille Dame, l'Atalanta a réalisé une prestation de premier plan mais a été contrainte de partager les points sur une décision sévère qui a offert un second penalty à Cristiano Ronaldo. Ce match nul (2-2) a marqué les esprits et notamment celui du PSG qui doit retrouver les Italiens en quart de finale de la Ligue des Champions. Impressionnant offensivement, Bergame devrait réaliser une nouvelle prestation spectaculaire face à une formation de Brescia dans le rouge. Le week-end dernier, Brescia a été largement dominé à domicile face à la Roma (0-3). Les partenaires de Tonali occupent l'avant-dernière place de Serie A et comptent 9 points de retard sur le Genoa avec 6 matchs à jouer. A l'aller, l'Atalanta s'était également imposé tranquillement face aux coéquipiers d'Ayé (3-0). Pour cette manche retour, on devrait voir comme souvent avec l'Atalanta (meilleure attaque de Serie A avec 87 buts marqués en 32 matchs), une rencontre spectaculaire avec de nombreux buts face à une équipe de Brescia qui va quand même vendre cher sa peau pour se maintenir.