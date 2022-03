Pronostic Atalanta Bergame Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du 8e aller de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen pose des soucis à l’Atalanta Bergame

L'Atalanta Bergame a commencé sa saison européenne en Ligue des Champions mais a été rebasculé en Europa League suite à sa troisième place de groupe. En effet, la Dea a été notamment dominée par Manchester United et Villarreal. Le club italien avait pourtant l'opportunité de se qualifier pour les 8de C1 mais s'est incliné lors de la dernière journée de poule face au sous-marin jaune. Pour débuter cette Ligue Europa, le club bergamasque s'est facilement défait en barrages (16es de finale) de l'Olympiakos (5-1 en cumulé). Le problème des hommes de Gasperini lors des dernières semaines est leur irrégularité. En effet, les Italiens se montrent nettement moins performants qu'ils ne l'ont été lors des dernières saisons. L'Atalanta vient notamment de s'incliner sur la pelouse de la Roma (1-0) le week-end dernier. Cette défaite a permis à leur adversaire de passer devant la Dea au classement de la Serie A. En plus de l'absence de son buteur Zapata, le club bergamasque doit faire sans Ilicic mais aussi sans Demiral touché face à la Louve. Beau 3e de Bundesliga, le Bayer Leverkusen est l'une de ces formations très agréables à voir évoluer. En effet, le Bayer s'appuie sur des éléments solides en défense à l'image de Jonathan Tah, Hincapie ou Tapsoba, et sur des pépites en attaque. Le point fort du club de Leverkusen est son potentiel offensif avec notamment les Français Adli et Diaby qui n'arrêtent pas de se mettre en valeur. L'ancien Toulousain a été tout proche d'inscrire un but lors du nul face au Bayern Munich le week-end dernier, mais a vu ses tentatives être sorties par le portier bavarois. Le meilleur buteur du club, Patrick Schick devrait manquer ce 8de finale aller, et devrait être remplacé par la nouvelle recrue, le « Messi iranien » Azmoun, arrivé cet hiver du Zenit. Leverkusen compte dans ses rangs l'une des futures stars du foot allemand, le maitre à jouer Wirtz qui n'en finit plus d'impressionner. Solide en Bundesliga, Leverkusen avait dominé son groupe d'Europa League où l'on retrouvait le Betis Séville, les Celtics Glasgow et Ferencvaros, et s'étaient donc directement qualifiés pour ces 8. En forme ces dernières semaines (5 victoires sur ses 7 derniers matchs), le Bayer pourrait ramener un résultat de Bergame où l'Atalanta est loin d'être dans la forme de sa vie.