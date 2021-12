Pronostic Atalanta Bergame AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta Bergame enchaîne face à la Roma

L'Atalanta Bergame est devenue une place forte du football italien ces dernières saisons. Partie timidement lors de ce nouvel exercice, laa accéléré lors des dernières semaines pour s'installer sur le podium. En effet, les hommes de Gasperini ont effectué une très belle remontée au classement avec la 3position à 3 points du leader, l'Inter Milan. Les Bergamasques sont sur une excellente dynamique en championnat de 10 journées sans la moindre défaite, avec 8 victoires pour 2 nuls. Les partenaires de Pessina restent même sur 6 succès consécutifs dont le dernier en date obtenu sur la pelouse du Hellas Vérone le week-end dernier (1-2) grâce à Miranchuk et Koopmeiners. La seule fausse note des dernières semaines est venue de la Ligue des Champions, où l'Atalanta n'est pas parvenue à se qualifier pour les 8de finale malgré un nouveau but de Duvan Zapata (12e but toutes compétitions confondues cette saison). Pour la réception de la Roma, Gasperini devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet puisque seul Gosens (longue blessure) manque à l'appel.

En face, la Roma connait un exercice irrégulier. Plutôt bien partie, la Louve alterne le chaud et le froid. En effet, hormis en tout de début de saison, les protégés de José Mourinho ne sont jamais parvenus à remporter 3 matchs consécutifs en Serie A. Récemment, lasse sont inclinés face à Bologne (0-1) et l'Inter (3-0) mais se sont rattrapés le week-end dernier face à la Spezia (2-0). Lors de ce succès, les Romains ont perdu la pépite Afena-Gyan, qui a été expulsé pour 2 cartons jaunes alors qu'il était rentré en jeu en cours de match. Double buteur lors du succès obtenu sur la pelouse du Genoa, le Ghanéen sera absent à Bergame, tout comme Spinazzola (longue blessure), El Shaarawy et surtout le capitaine Pellegrini essentiel dans le cœur du jeu. Depuis l'entame de cette saison, la Roma rencontre des difficultés face aux grosses cylindrées italiennes puisque son meilleur résultat est un nul face au Napoli (0-0), pour des revers face à la Lazio, la Juventus, le Milan AC et l'Inter. En pleine forme et à domicile, l'Atalanta devrait poursuivre son excellente série de résultats face à une Roma qui tousse face aux "gros" de Serie A.