Pronostic Atalanta AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Atalanta – AS Roma avec des buts de chaque côté

L'Atalanta Bergame est la belle surprise de Serie A ces dernières saisons. La Dea a réussi lors des deux dernières saisons à accrocher un ticket pour la Ligue des Champions. Cet été les Bergamasques ont atteint les quarts de finale face au PSG, tandis que cette saison, les partenaires d'un Papu Gomez en partance affronteront le Real Madrid en huitième de finale. Sur le plan national, les hommes de Gasperini occupent seulement la 8place avec 5 points de retard sur la dernière place européenne. L'Atalanta se montre moins brillante qu'elle ne l'a été mais vient de réaliser une excellente performance face à la Juventus Turin. En déplacement dans le Piémont, la Dea est allée prendre un point face au champion en titre (1-1). Pour son dernier match à domicile, l'Atalanta s'est facilement imposée face à la Fiorentina (3-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Roma réalise une excellente saison. La Louve est en 4position mais ne compte que 4 points de retard sur leader milanais. Les hommes de Fonseca ont seulement perdu deux rencontres depuis le début de saison, une face à un Naples en transe après le décès de Maradona et l'autre sur tapis vert. Les Romains restent sur deux très bonnes performances face à Bologne (1-5) et contre le Torino (3-1) en milieu de semaine. Buteurs le week-end dernier, Jordan Veretout et Henrik Mkhitaryan ont récidivé face aux Turinois, et confirment leur exceptionnel début de saison. Pour cette affiche entre deux équipes offensives (2 buts par match en moyenne, et même un peu plus pour la Roma), on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des deux dernières confrontations entre ces formations à Bergame.