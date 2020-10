Pronostic Atalanta Ajax Amsterdam : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

L’Atalanta en mode européen face à l’Ajax Amsterdam !

L'opposition entre l'Atalanta et l'Ajax met aux prises deux formations qui ont égayées l'Europe ces deux dernières saisons. En effet, les Italiens ont été impressionnants l'an passé jusqu'à leur quart de finale face au PSG (pour leur 1re participation à la C1), tandis que les Néerlandais avaient été tout proches d'atteindre la finale la saison précédente. Le club de Bergame a parfaitement débuté cette nouvelle campagne de Ligue des Champions en s'imposant tranquillement la semaine dernière chez le club danois de Midtjylland (0-4), avec des réalisations de tous les éléments offensifs, à savoir Zapata, Muriel, Gomez et la recrue Miranchuk. En Serie A, les hommes de Gasperini avaient parfaitement débuté en remportant leurs 3 premiers matchs face au Torino, la Lazio et Cagliari. En revanche, les Bergamasques n'ont pas connu la même réussite lors des deux dernières journées avec deux lourdes défaites contre le Napoli (1-4) et la Sampdoria (3-1). En face, l'Ajax débutait face au favori du groupe, le club anglais de Liverpool. Les hommes d'Erik Ten Hag ont réalisé une prestation intéressante avec plusieurs opportunités à la clé. Puni par son manque d'efficacité, l'Ajax a vu Liverpool marquer sur une demi-occasion et s'imposer à Amsterdam. Le club batave doit se reprendre et ramener des points de son voyage en Italie mais ce sera compliqué. Les Néerlandais ont parfaitement préparé cette rencontre en mettant une raclée à Venlo (0-13), pour ce qui est le record d'Eredivisie. Lors de cette rencontre, le jeune burkinabé Traoré s'est distingué en inscrivant 5 buts. Sur la lancée de sa victoire au Danemark et motivée par l'Europe, l'Atalanta devrait s'imposer à domicile lors de cette deuxième journée face à l'Ajax qui a été battu à la maison lors de la 1re journée.