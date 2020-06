Pronostic Aston Villa Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Wolverhampton enchaîne face à Aston Villa

Aston Villa est 19de ce championnat anglais avec 27 points au compteur. La situation desest très problématique. D'autant plus que le calendrier qui attend l'équipe est compliqué. Après ce match contre desen quête d'Europe, Aston Villa va jouer Liverpool, Manchester United, Crystal Palace, Everton, Arsenal et West Ham. L'équipe basée à Birmingham va devoir se faire violence, elle qui patine depuis la reprise (2 nuls contre Sheffield et Newcastle, une défaite à domicile face à Chelsea).

En face, on retrouve une équipe de Wolverhampton qui fait très fort depuis son retour en BPL. Qualifié pour l'Europa League l'année derniére, les partenaires du colosse Adama Traoré sont même aux portes de la Ligue des champions. Sixième, Wolverhampton reste sur une victoire logique contre Bournemouth (1-0) après cette large victoire à West Ham (2-0). Sur sa lancé, Wolverhampton devrait s'imposer sur la pelouse d'Aston Villa.