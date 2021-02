Pronostic Aston Villa West Ham : Analyse, cotes et prono de Premier League

Un Aston Villa – West Ham avec des buts de chaque côté

Cet Aston Villa – West Ham met aux prises deux surprises de la saison en Premier League. Les Villans sont actuellement en 9position, avec 3 points de retard sur leur adversaire du soir, qui occupe la cinquième place. Le club de Birmingham possède des matchs de retard à disputer et pourrait effectuer une belle opération au niveau du classement. La semaine dernière, les hommes de Dean Smith se sont inclinés de manière incroyable à Burnley (2-3). Dans une rencontre qu'ils dominaient de la tête et des épaules, les Villans ont payé comptant leur inefficacité devant le but, face à des Clarets qui n'abdiquent jamais. Cette saison, Villa fait preuve de caractère et l'a démontré au St Mary's Stadium de Southampton (0-1). Dominés, les Villans ont réussi à s'imposer sur une réalisation de Ross Barkley, bien servi par Jack Grealish. Le capitaine des Villans est exceptionnel cette saison et vient de livrer deux très bonnes prestations face aux Clarets et contre les. Villa reste sur deux victoires à domicile en Premier League et compte enchaîner face à une solide formation de West Ham. De leur côté, les réalisent également une excellente saison. Après 22 journées, West Ham est en cinquième position, et devance, à la surprise générale, toutes les autres grosses formations londoniennes, Chelsea, Tottenham ou Arsenal. En pleine confiance suite à leurs 4 victoires consécutives, les hommes de David Moyes affrontaient une formation de Liverpool un peu moins bien ces dernières semaines, et privée de Sadio Mané. Les ont tenu tête aux Reds pendant 60 minutes avant de s'incliner face au génie de Mohamed Salah et au talent collectif de Liverpool (1-3). Ce revers ne doit pas faire oublier les excellentes dispositions montrées jusque-là. Cette rencontre à Birmingham s'annonce très ouverte entre deux équipes qui jouent les coups à fond. Comme lors du match aller (victoire West Ham 2-1), on devrait voir les filets trembler des deux côtés.