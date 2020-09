Pronostic Aston Villa Stoke City : Analyse, cotes et prono du match de Carabao Cup

Aston Villa enchaîne face à Stoke City

Pour son retour dans l’élite l'an dernier, Aston Villa avait dû lutter jusqu’à la dernière journée pour assurer son maintien. Mais cette saison, les partenaires de Jack Grealish ont l'air mieux et pourraient se battre pour autre chose que leur survie. Renforcés notamment par l’excellent portier d’Arsenal Martinez derrière et d'Ollie Watkins devant (excellent avec Brentford la saison passée), lesont parfaitement débuté la saison avec deux victoires en Premier League face à Sheffield (1-0) et Fulham lundi (0-3) et deux en Carabao Cup face à Burton (1-3) et Bristol City (0-3).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Relégué de Premier League lors de la saison 2017-2018, Stoke City a failli descendre encore plus bas puisque l'ancienne équipe de Peter Crouch a terminé à la 16place en 2019 et à la 15en 2020. Malgré deux tours passés dans cette Carabao Cup (dont l'un chez desen difficultés en cette reprise), le début de saison de Stoke City est décevant en championnat. Après avoir partagé les points sur la pelouse de Milwall et perdu à domicile face à Bristol, le club s'est imposé à Preston ce week-end (4 points sur les 3 premières journées). Sur la lancée de son démarrage parfait, Aston Villa pourrait s'imposer à domicile face à Stoke City.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Stoke City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !