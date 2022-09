Pronostic Aston Villa Southampton : analyse, cotes et pronos du match de Premier League

Aston Villa se donne de l’air face à Southamptn

Aston Villa a tranquillement obtenu son maintien dans l'élite l'an passé. Ce nouvel exercice est parti sur des bases plus délicates puisque les Villans sont aux portes de la relégation après 6 journées. Steven Gerrard est déjà sous pression et pourrait voir son avenir s'obscurcir en cas de défaite face à Southampton. Surpris d'entrée sur la pelouse du promu Bournemouth, Villa avait relevé la tête en dominant Everton à domicile (2-1). Depuis ce succès, la bande à Gerrard a enchainé les revers face à Crystal Palace, West Ham et Arsenal. Ce mauvais passage face aux équipes londoniennes s'est arrêté lors de la dernière journée avec un point pris, de nouveau dans son stade, face à Manchester City (1-1). Ce nul aux allures de victoire a certainement redonné de la confiance aux Villans qui auraient même pu réaliser le hold-up parfait si le but de Coutinho en fin de rencontre n'avait pas été refusé injustement. Le club de Birmingham dispose d'un entraîneur (Steven Gerrard) et d'un effectif qui devrait lui permettre de pouvoir de se maintenir dans l'élite avec les Coutinho, Watkins, Ings, Mings, Ramsey ou Kamara.

De son côté, Southampton est une équipe de série avec de très bons passages mais aussi des moments délicats. Depuis le départ de cette nouvelle saison, les Saints ont montré ces différents visages puisqu'après avoir perdu contre Tottenham et avoir été tenus en échec par Leeds, les hommes de Hasenhuttl ont dominé deux équipes du calibre de Leicester et de Chelsea. Cependant, comme souvent, les partenaires de Ward-Prowse n'ont pas su enchaîner en s'inclinant contre Wolverhampton (1-0). Suite à ces résultats sur courant alternatif, Southampton se trouve en 12e position. Devant son public, là où il a pris tous ses points depuis le début de saison, Aston Villa pourrait parvenir à s'imposer sur une équipe de Southampton très irrégulière.