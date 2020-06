Pronostic Aston Villa Sheffield : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Aston Villa et Sheffield recommencent comme ils ont fini

19de Premier League, Aston Villa peut encore se sauver (le 17e Watford est à seulement 2 points avant ce match en retard) mais la saison des Villains n'inspirent rien de bon. Promu, le club de Birmingham restait sur une série de 5 défaites avant l'interruption des matchs. Battu par Manchester City en finale de la coupe de la Ligue, Aston Villa s'était incliné en championnat face à Bournemouth (2-1), Tottenham (2-3), Southampton (2-0) et Leicester (0-4) lors de la dernière journée.

Promu également, Sheffield vit une saison inverse à Aston Villa et était dans une dynamique totalement opposée avant la coupure. 7de Premier League, le club entraîné par l'excellent tacticien Chris Wilder peut passer 5en cas de victoire. Cette incroyable performance peut devenir possible grâce à une série en cours de 3 victoires et 1 nul en championnat. Toutes compétitions confondues, Sheffield n'a perdu qu'1 seul de ses 10 matchs (et c'était face à Manchester City), pour 4 victoires, 3 tours de Cup passés et 2 nuls. Sur sa lancée, Sheffield devrait pouvoir s'imposer.