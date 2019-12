Pronostic Aston Villa Norwich : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Aston Villa – Norwich : malheur au vaincu !

Cette 19journée de Premier League nous offre un duel entre deux formations promues et luttant pour le maintien : Aston Villa et Norwich. Villa est actuellement 18avec 3 points d'avance sur Norwich mais aussi 3 de retard sur Southampton, 17. Lesvivent un passage délicat et n'ont plus remporté de match en Premier League depuis mi-octobre et la réception de Brighton (2-1). Le seul point positif des dernières semaines est la qualification des Villans pour les demi-finales de Carabao Cup, après avoir battu l'équipe C de Liverpool (5-0). Ce week-end, les hommes de Dean Smith ont raté une belle occasion face à un adversaire direct pour le maintien, Southampton (défaite 3-1) à Villa Park. A l'aller, Grealish et ses partenaires s'étaient largement imposés à Norwich (5-1).De leur côté, les Canaries ont été champions de Championship en mai dernier mais ne connaissent pas la même réussite en Premier League. Depuis son succès sur Manchester City mi-septembre, Norwich a remporté une seule rencontre, chez un Everton alors malade (2-0). Ce week-end, les hommes de Farke ont mené au score avant de craquer en seconde période face aux Wolves (1-2). Norwich possède un excellent attaquant avec Pukki. Le Finlandais, meilleur buteur de Championship l'an passé, affiche 9 réalisations en Premier League. Ayant tout de même remporté 4 de ses 7 derniers matchs joués à la maison, Villa pourrait l'emporter face à la co-pire équipe à l'extérieur du championnat.