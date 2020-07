Pronostic Aston Villa Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un Manchester United spectaculaire face à Aston Villa

Aston Villa reçoit Manchester United dans le cadre de la 34journée de Premier League. Cette opposition concerne à la fois le maintien avec Villa et les places européennes avec United. Promu cette saison après 4 années passées en Championship, Aston Villa vit un exercice difficile. Les propriétaires du club de Birmingham avaient pourtant su garder notamment leur pépite Jake Grealish. Le capitaine des Villans est fortement convoité et son nom est fréquemment évoqué du côté de Manchester. Villa n’est pas au mieux et reste sur 10 matchs sans la moindre victoire.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Red Devils ont connu une première partie de saison décevante. L’arrivée de Bruno Fernandes lors du mercato hivernal a métamorphosé cette équipe. Depuis son transfert Man U enchaîne les victoires. Outre les résultats, les Mancuniens pratiquent un jeu très plaisant dans lequel s’épanouisse Martial, Rashford et Greenwood. United a profité de la longue trêve liée au COVID 19 pour remettre sur pied Paul Pogba. La Pioche revient bien et s’entend parfaitement avec Bruno Fernandes au milieu. Man U vient d’aligner 16 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre défaite. Les Red Devils devraient continuer leur embellie à Villa Park dans une rencontre avec des buts comme lors des 3 derniers matchs de championnat (victoire 3-0 contre Sheffield et Brighton, 5-2 contre Bournemouth).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Aston Villa – Man U détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !