Pronostic Aston Villa Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Carabao Cup

Aston Villa prend sa demie face à un Liverpool trop jeune !

Ce quart de finale de Carabao Cup entre Aston Villa et Liverpool arrive à un moment très chargé du calendrier. Qualifié sur tous les fronts, Liverpool a fait le choix d'envoyer une équipe de jeunes pour défier les Villans et de garder son équipe Une pour disputer le championnat du monde des clubs disputés au même moment au Japon. De son côté, Aston Villa rêve de pouvoir participer aux demi-finales de cette Carabao Cup et ne voit donc pas d'un mauvais œil ce match face à la B de Liverpool. Les Villans viennent de s'incliner lors des 3 dernières rencontres face à Chelsea, Leicester et Sheffield. Le promu lutte pour son maintien et compte le même nombre de points que Southampton (18e). Pour se qualifier, Aston Villa s'est défait de Crewe, Brighton et de Wolverhampton. De son côté, Liverpool continue sa folle chevauchée en Premier League et s'est de nouveau imposé face à Watford (2-0), sur un doublé de Mo' Salah. Ce succès permet aux de compter 10 points d'avance sur Leicester, 2e de PL. Pour ce quart de finale, les spectateurs ne verront ni Mané, ni Salah, mais bien les jeunes Elliott, Kelleher, Brewster ou van Den Berg. Ces quatre-là ont déjà participé au parcours de qualification au cours duquel les Reds ont dominé MK Dons et surtout Arsenal au terme d'un match fou (5-5, victoire aux TAB), mais face à une équipe de Premier League et avec un 11 entièrement composé de jeunes, la marche semble très haute. Pour ce quart, nous voyons le Villa de Grealish s'imposer face à la jeune garde de Liverpool.