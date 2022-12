Pronostic Aston Villa Liverpool : analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool repart de l'avant

Sous la houlette de Steven Gerrard en début de saison, Aston Villa a dû totalement se remettre en question dès les premières semaines de compétition après avoir enchaîné les mauvaises prestations. C'est désormais Unaï Emery qui est aux commandes du club de Birmingham qui a légèrement redressé la barre depuis en se hissant en 12ème position de Premier League avant la trêve grâce notamment à deux derniers succès remportés devant Manchester United (3-1) et Brighton (1-2). Cependant, après avoir pu défaire en amical Chelsea (1-0), les Villans ont ensuite connu un coup d'arrêt en s'inclinant lors de leur répétition générale contre Villarreal (1-0) le 15 décembre dernier. Privés de quelques éléments importants pour ce match à l'image de Coutinho et de la valeur montante Jacob Ramsey (2 buts, 2 passes) qui sont blessés et surtout de leur portier numéro 1 Emiliano Martinez qui a troqué sa Coupe du monde pour une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé, les locaux seront diminués au moment d'affronter une équipe de Liverpool qui aura fort à faire pour revenir au premier plan lors de cette seconde partie de saison.

Effectivement, les Reds ne sont pas à leur place dans ce championnat puisqu'ils ne pointent qu'à une très décevante 6ème place de Premier League, à 7 longueurs du top 4. Trop maladroits, notamment en tout début de saison, les hommes de Jurgen Klopp ont sans doute profité de la trêve pour se remettre les idées en place et réaliser une nouvelle préparation. Larges vainqueurs en amical du Milan AC (4-1), les partenaires de Mohamed Salah ont par contre dû céder la semaine dernière en EFL Cup face à l'ogre Manchester City (3-2). Très compétitif sur le papier après avoir récupérer tous ses Mondialistes, Liverpool semble avoir toutes les cartes en main pour venir dicter sa loi à Villa Park ce soir.