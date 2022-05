Pronostic Aston Villa Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool à la relance face à Aston Villa

En s’imposant tranquillement face à Burnley (3-1) le week-end dernier, Aston Villa a officialisé son maintien dans l’élite. Lesavaient connu une entame de championnat poussive qui avait provoqué le licenciement de Dean Smith. Steven Gerrard, auréolé d’un titre de champion d’Ecosse avec les Rangers, est arrivé et a réussi la mission qui lui avait été confié, maintenir le club de Birmingham en Premier League. Pas toujours régulier dans ses performances, Villa a su être efficace face aux formations qui luttent pour le maintien et s’est récemment imposé face à Southampton, Leeds ou Norwich. Le week-end dernier, les partenaires de Tyrone Mings ont une nouvelle fois confirmé cette caractéristique en disposant de Burnley, qui était pourtant dans une bonne dynamique. Les attaquants de Villa s’en sont donnés à cœur joie puisque le trio titularisé par Gerrard avec Ings, Buendia et Watkins, s’est signalé en inscrivant un but chacun. Ce choc face à Liverpool aura une saveur particulière pour le coach des Villans qui a été une légende desen tant que joueur.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool a réalisé la mauvaise opération du week-end dans le duel livré avec Manchester City. En effet, lesont été tenus en échec par Tottenham (1-1) à Anfield. Les hommes de Klopp sont tombés dans le piège de Conte qui avait renforcé sa défense, pour jouer les contres à fond. Malgré une nette domination, Liverpool a connu les pires difficultés pour se montrer dangereux. Menés au score suite à un contre des, lessont revenus grâce à leur homme en forme, Luis Diaz, dont la frappe déviée a trompé Hugo Lloris. Du fait de la victoire de City sur Newcastle, Liverpool accuse désormais 3 points de retard sur les protégés de Pep Guardiola. Ssi le titre semble acquis pour City, Liverpool doit jouer le coup à fond pour ne pas avoir de regrets. Le manque de fraîcheur des partenaires d’Henderson s’est fait ressentir face aux Spurs. Pour ce déplacement à Villa Park, il ne serait pas étonnant de voir les titularisations des Tsimikas, Matip, Milner, Jones ou Jota, d’autant plus que Liverpool affronte Chelsea en finale de la FA Cup samedi prochain. Sur une excellente dynamique et invaincu en 2022, Liverpool devrait s’imposer face à une formation d’Aston Villa qui ne joue plus grand-chose.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(429€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(450€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !