Pronostic Aston Villa Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool résiste au Covid et à Aston Villa

En clôture de la 4journée de Premier League, Aston Villa reçoit le champion en titre Liverpool. Proche de redescendre en Championship, Aston Villa a parfaitement identifié ses besoins lors du mercato. L’excellent portier d’Arsenal Martinez, le buteur de Brentford Watkins et l'ailier lyonnais Traoré ont rejoint les Villans. Ces arrivées ont été bénéfiques pour Villa qui a remporté ses deux premiers matchs face à Sheffield (1-0) et à Fulham (0-3). En milieu de semaine, le club de Birmingham, avec une équipe fortement remaniée, s’est inclinée face à Stoke en Carabao Cup. Les partenaires de Jack Grealish se souviennent qu’ils avaient été tout proches de faire chuter lesà Villa Park, la saison passée. Sadio Mané, passeur puis buteur, avait finalement permis auxde décrocher les 3 points.chezjusqu’au 7 octobre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐Le bourreau des Villans sera absent pour ce choc suite à son test positif au Covid. Liverpool déplore déjà l’absence de Thiago Alcantara pour le même motif. Les hommes de Jurgen Klopp ont parfaitement lancé leur saison, malgré un calendrier difficile. En effet, lesse sont imposés face à Leeds (4-3), à Chelsea (0-2) et contre Arsenal (3-1). Face aux Gunners, la recrue Jota a marqué son 1er but et devrait être titularisé pour combler l’absence de Sadio Mané. En milieu de semaine, avec une équipe remaniée, Liverpool s’est incliné face à Arsenal en Carabao Cup lors de la séance de tirs aux buts. Les Reds, malgré des absences importantes, devraient être en mesure de s’imposer face à Aston Villa.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !